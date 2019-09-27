27.09.2019 - 11:43 |
Altın fiyatları 27 Eylül 2019 | Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar? Haftanın son gününde çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum... İşte 27 Eylül altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? 27 Eylül haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum değerlendirmesi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
27 Eylül 2019 Cuma gram altın fiyatı Alış: 272 TL Satış: 273 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
27 Eylül 2019 Cuma çeyrek altın fiyatı Alış: 441 TL Satış: 447 TL
Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.