Altın fiyatları bugün 2019 | Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Dünkü kapanışın ardından altın fiyatlarında son durum nedir?

ALTIN FİYATLARI 2019

GRAM ALTIN FİYATI

25 Eylül gram altın fiyatı alış: 279 TL satış: 280 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

25 Eylül çeyrek altın fiyatı alış: 452 TL satış: 458 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış: 904 TL satış: 917 TL