25.09.2019 - 07:51 |
Altın fiyatları bugün 2019 | Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve yarım altın fiyatında son durum ne? Vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları ile ilgili son değerlendirme...
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Dünkü kapanışın ardından altın fiyatlarında son durum nedir?
ALTIN FİYATLARI 2019
GRAM ALTIN FİYATI
25 Eylül gram altın fiyatı alış: 279 TL satış: 280 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
25 Eylül çeyrek altın fiyatı alış: 452 TL satış: 458 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın fiyatı alış: 904 TL satış: 917 TL