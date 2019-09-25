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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları bugün 2019 | Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar?
    25.09.2019 - 07:51 |

    Altın fiyatları bugün 2019 | Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve yarım altın fiyatında son durum ne? Vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları ile ilgili son değerlendirme...

    Altın fiyatları bugün 2019 | Gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Dünkü kapanışın ardından altın fiyatlarında son durum nedir?

    ALTIN FİYATLARI 2019

    GRAM ALTIN FİYATI

    25 Eylül gram altın fiyatı alış: 279 TL satış: 280 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    25 Eylül çeyrek altın fiyatı alış: 452 TL satış: 458 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın fiyatı alış: 904 TL satış: 917 TL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
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