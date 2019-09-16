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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar?
    16.09.2019 - 10:27 |

    Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar?

    Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. Vatandaşlar arasında altın fiyatlarının ne kadar olduğu konuşulmaya başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında son güncel durum...

    Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar?

    Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği altıın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Haftanın ilk günü ve sabahın ilk saatlerinden bu yana merakla araştırılan 'altın ne kadar' sorusu yoğun ilgi görüyor. Kimi yatırım, kimi hediyelik için almak isteyen veya altın bozdurmak isteyenler için son dakika altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATLARI

    Gram altın fiyatı alış 277,17 TL / satış 277,21 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    Çeyrek altın fiyatı alış 436,11 TL / satış 445,99 TL

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    Yarım altın fiyatı alış 869,49 TL / satış 891,98 TL

    TAM ALTIN FİYATLARI

    Tam alın fiyatı alış 1.798,94 TL / satış 1.843,97

    CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

    Cumhuriyet altın fiyatı alış 1.808,00 TL / satış 1.825,00

     

     

    Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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