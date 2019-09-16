Altın fiyatları | Bugün altın fiyatları ne kadar?

Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği altıın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Haftanın ilk günü ve sabahın ilk saatlerinden bu yana merakla araştırılan 'altın ne kadar' sorusu yoğun ilgi görüyor. Kimi yatırım, kimi hediyelik için almak isteyen veya altın bozdurmak isteyenler için son dakika altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış 277,17 TL / satış 277,21 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatı alış 436,11 TL / satış 445,99 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatı alış 869,49 TL / satış 891,98 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam alın fiyatı alış 1.798,94 TL / satış 1.843,97

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altın fiyatı alış 1.808,00 TL / satış 1.825,00