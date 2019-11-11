BİST103.054-0,10EURO 6,370,20USD5,770,16ALTIN271,400,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları | Gram, çeyrek altın ne kadar?
    11.11.2019 - 09:28 |

    Altın fiyatları | Gram, çeyrek altın ne kadar?

    Haftanın ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 11 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel durum...

    Altın fiyatları | Gram, çeyrek altın ne kadar?

    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel durum araştırılıyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte haftanıın ilk gününde altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Alış 271,13 TL / Satış 271,18

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Alış 434,17 TL / Satış 443,94

    15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hayat kurtaran uygulama! 'Olmasaydı öldürülecek ya da kaçırılacaktım...'

    Hayat kurtaran uygulama! 'Olmasaydı öldürülecek ya da kaçırılacaktım...'

    Ankara'da 'prizma' operasyonu! 28 kişi yakalandı

    Ankara'da 'prizma' operasyonu! 28 kişi yakalandı

    Tarlaya uçan kamyonetin altında feci şekilde can verdi!

    Tarlaya uçan kamyonetin altında feci şekilde can verdi!

    e-okul öğrenci girişi | E Okul VBS giriş ekranı

    e-okul öğrenci girişi | E Okul VBS giriş ekranı

    Sıradaki Haber