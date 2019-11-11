Altın fiyatları | Gram, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel durum araştırılıyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte haftanıın ilk gününde altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 271,13 TL / Satış 271,18

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 434,17 TL / Satış 443,94