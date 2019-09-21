21.09.2019 - 21:38 |
Altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatları haftayı nasıl kapadı? Bugün altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son güncel durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış 279,86 / satış 279,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın fiyatı alış 442,10 / satış 452,12
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın fiyatı alış 881,44 / satış 904,24
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın fiyatı alış 1.823,67 / satış 1.869,32