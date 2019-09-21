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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde
    21.09.2019 - 21:38 |

    Altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatları haftayı nasıl kapadı? Bugün altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son güncel durum...

    Altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış 279,86 / satış 279,90

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın fiyatı alış 442,10 / satış 452,12

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın fiyatı alış 881,44 / satış 904,24

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın fiyatı alış 1.823,67 / satış 1.869,32

    İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
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