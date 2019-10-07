07.10.2019 - 07:39 |
Altın fiyatları güncel | 7 Ekim çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim Pazartesi haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadardan satışa sunuluyor? Özellikle altına yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki güncel durumunu merak ediyor. İşte altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatı...
Güncel altın fiyatları.... Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...
Cuma günkü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamlamıştı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 275,35 SATIŞ: 275,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 440,15 SATIŞ: 450,12
CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.823 SATIŞ: 1.850