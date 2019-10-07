Altın fiyatları güncel | 7 Ekim çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

Güncel altın fiyatları.... Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Cuma günkü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamlamıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 275,35 SATIŞ: 275,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 440,15 SATIŞ: 450,12

CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.823 SATIŞ: 1.850