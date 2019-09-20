20.09.2019 - 10:27 |
Altın fiyatları için son güncel durum! Bugün altın ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatları merak konusu oldu. 20 Eylül 2019 Cuma günü altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. İşte altın fiyatlarında son güncel rakamlar...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, tam altının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gerek hediyelik, gerekse yatırım için altın almayı düşünenler altın fiyatlarında son dakika fiyatları araştırıyor. Altın bozdurmak isteyen vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte haftanın son günü 20 Eylül Cuma altın fiyatkları...
ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları
Alış 275,66 TL / satış 275,70 TL
Çeyrek altın fiyatları
Alış 440,00 TL / Satış 449,97 TL
Yarım altın fiyatları
Alış 877,26 / Satış 899,95
Tam altın fiyatları
Alış 1.815,01 / Satış 1.860,44