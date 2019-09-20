Altın fiyatları için son güncel durum! Bugün altın ne kadar?

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, tam altının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gerek hediyelik, gerekse yatırım için altın almayı düşünenler altın fiyatlarında son dakika fiyatları araştırıyor. Altın bozdurmak isteyen vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte haftanın son günü 20 Eylül Cuma altın fiyatkları...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları

Alış 275,66 TL / satış 275,70 TL

Çeyrek altın fiyatları

Alış 440,00 TL / Satış 449,97 TL

Yarım altın fiyatları

Alış 877,26 / Satış 899,95

Tam altın fiyatları

Alış 1.815,01 / Satış 1.860,44