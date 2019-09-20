BİST100.3820,04EURO6,29-0,47USD5,70-0,39ALTIN275,36-0,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAltın fiyatları için son güncel durum! Bugün altın ne kadar?
    20.09.2019 - 10:27 |

    Altın fiyatları için son güncel durum! Bugün altın ne kadar?

    Haftanın son gününde altın fiyatları merak konusu oldu. 20 Eylül 2019 Cuma günü altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. İşte altın fiyatlarında son güncel rakamlar...

    Altın fiyatları için son güncel durum! Bugün altın ne kadar?

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları, tam altının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Gerek hediyelik, gerekse yatırım için altın almayı düşünenler altın fiyatlarında son dakika fiyatları araştırıyor. Altın bozdurmak isteyen vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte haftanın son günü 20 Eylül Cuma altın fiyatkları...

    ALTIN FİYATLARI

    Gram altın fiyatları

    Alış 275,66 TL / satış 275,70 TL

    Çeyrek altın fiyatları

    Alış 440,00 TL / Satış 449,97 TL

    Yarım altın fiyatları

    Alış 877,26 / Satış 899,95

    Tam altın fiyatları

    Alış 1.815,01 / Satış 1.860,44

     

     

     

     

    Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

    Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

    Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

    Son dakika... MİT ve TSK'dan örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildi

    Spor yaparken karakolluk oldular

    Spor yaparken karakolluk oldular

    Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

    Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

    Sıradaki Haber