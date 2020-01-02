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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne durumda? 2 Ocak altın fiyatları...
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    02.01.2020 - 10:49 |

    Altın fiyatları ne durumda? 2 Ocak altın fiyatları...

    Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 291,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Altın fiyatları ne durumda? 2 Ocak altın fiyatları...

    Gram altın, salı günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel hafif değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 290,1 liradan tamamladı.

    Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.

    Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

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