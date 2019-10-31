31.10.2019 - 11:07 |
Altın fiyatları ne kadar? Ekim ayının son gününde gram altın, çeyrek altın fiyatı
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. Ekim ayının son gününde altın fiyatlarının güncel durumu araştırılıyor. Peki altın ne kadar? İşte 31 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum...
Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar soruları yoğun ilgi görüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, 31 Ekim günü altının güncel fiyatları ilgi görüyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar soruları yoğun ilgi görüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, 31 Ekim günü altının güncel fiyatları ilgi görüyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 274,85 TL / Satış 274,89 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 440,25 TL / Satış 450,22 TL