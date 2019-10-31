Altın fiyatları ne kadar? Ekim ayının son gününde gram altın, çeyrek altın fiyatı

Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar soruları yoğun ilgi görüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, 31 Ekim günü altının güncel fiyatları ilgi görüyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar soruları yoğun ilgi görüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, 31 Ekim günü altının güncel fiyatları ilgi görüyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik.



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?



Alış 274,85 TL / Satış 274,89 TL



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Alış 440,25 TL / Satış 450,22 TL