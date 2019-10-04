04.10.2019 - 19:54 |
Altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)
Haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları haftayı nasıl kapadı merak ediliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. İşte 4 Ekim altın fiyatları...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2019 Cuma günü altın fiyatları nasıl?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 275,67 TL - Satış 275,72 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 440,15 TL - Satış 450,12 TL