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    HaberlerEkonomi Altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)
    04.10.2019 - 19:54 |

    Altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)

    Haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları haftayı nasıl kapadı merak ediliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. İşte 4 Ekim altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2019 Cuma günü altın fiyatları nasıl?

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 275,67 TL - Satış 275,72 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 440,15 TL - Satış 450,12 TL

    Altın fiyatları ne kadar (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)

     

     

     

    Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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