Altın fiyatları ne kadar? (Gram altın, çeyrek altın ve diğerleri)

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve diğer altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2019 Cuma günü altın fiyatları nasıl?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 275,67 TL - Satış 275,72 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 440,15 TL - Satış 450,12 TL