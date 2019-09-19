Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Bu hafta altın fiyatları pazartesi günü yükselişteydi. Salı günü düşüşe geçen altın dün ise iyice geriledi. Gözler Fed kararı sonrası altına çevrilmiş durumda...

Bugün altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren dünkü kapanışa göre hafif bir yükseliş söz konusu...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 273,32 TL alış, 273,53 TL satış.

Çeyrek altın: 440 TL alış, 451 TL satış.

Yarım altın: 880 TL alış, 903 TL satış.

Cumhuriyet altını: 1.819,00 TL alış, 1.847,00 TL satış.