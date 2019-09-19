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    HaberlerEkonomiAltın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?
    19.09.2019 - 09:36 |

    Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

    Dün gözler Fed kararındaydı... Amerikan Merkez Bankası, fonlama faizinde 25 baz puna indirime gitti ve yüzde 1.75 – 2.00 aralığına çekti. Bu gelişmeler sonrası bugün altın fiyatlarının güne nasıl başladığı merak edildi. İşte 19 Eylül altın fiyatları...

    Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

    Bu hafta altın fiyatları pazartesi günü yükselişteydi. Salı günü düşüşe geçen altın dün ise iyice geriledi. Gözler Fed kararı sonrası altına çevrilmiş durumda...

    Bugün altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren dünkü kapanışa göre hafif bir yükseliş söz konusu...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Gram altın 273,32 TL alış, 273,53 TL satış.

    Çeyrek altın: 440 TL alış, 451 TL satış.

    Yarım altın: 880 TL alış, 903 TL satış.

    Cumhuriyet altını: 1.819,00 TL alış, 1.847,00 TL satış.

    Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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