Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.