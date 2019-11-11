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    HaberlerEkonomi HaberleriAltın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı
    11.11.2019 - 16:20 | | AA

    Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

    Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 ton olarak gerçekleşti.

    Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

    Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.

     

     

    Kamyon kasasından 82 göçmen çıktı!Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.
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