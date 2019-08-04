Altın mevduatı 52 milyarı aştı

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt içinde döviz kurundaki gelişmelerin yön verdiği ilk yarıda yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018’in ilk yarısını 184.7 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 262.5 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 42.1 artış kaydetti. Aynı dönemde dolar/TL 4.5862 seviyesinden 5.7925’e çıktı ve yüzde 26.3 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye’deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’deki altın mevduatları ilk yarıda 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 61.2 artarak 52 milyar 58 milyon 316 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

İstanbul ilk sırada

Türkiye’de, 2019’un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 16 milyar 513 milyon 294 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul’u 5 milyar 423 milyon 406 bin lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon 323 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 903 milyon 802 bin lirayla da Bursa takip etti. Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. Toplam altın mevduatının 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 87.8 ile Nevşehir oldu. Nevşehir’de 2018’in haziran sonunda 118 milyon 666 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 222 milyon 879 bin liraya ulaştı. Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye’nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, tek azalış yaşanan kentin Batman olması dikkati çekti.