BİST106.4160,98EURO6,35 0USD5,74-0,07ALTIN269,68-0,44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriAltın ne kadar? 18 Kasım altın fiyatları
    18.11.2019 - 09:54 |

    Altın ne kadar? 18 Kasım altın fiyatları

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Haftanın ilk gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. 18 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel durum haberimizde...

    Altın ne kadar? 18 Kasım altın fiyatları

    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın alacak veya altın bozduracak vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları ne durumda? Haftanın ilk gününde ve günün ilk saatlerinden bu yana merak edilen altın fiyatlarının güncel durumu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 270,78 TL / Satış 270,82 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 434,68 TL / Satış 444,53 TL

     

    Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Sıradaki Haber