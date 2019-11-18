Altın ne kadar? 18 Kasım altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın alacak veya altın bozduracak vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları ne durumda? Haftanın ilk gününde ve günün ilk saatlerinden bu yana merak edilen altın fiyatlarının güncel durumu...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 270,78 TL / Satış 270,82 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 434,68 TL / Satış 444,53 TL