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    HaberlerEkonomiAltıncı nesil Wi-Fi denemesi
    23.08.2019 - 08:19| EKONOMİ SERVİSİ

    Altıncı nesil Wi-Fi denemesi

    Türk Telekom, İstanbul Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı.

    Altıncı nesil Wi-Fi denemesi

    Türk Telekom, altıncı nesil Wi-Fi standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez deneyen ve başarıyla bu testi gerçekleştirebilen ilk operatör oldu. Türk Telekom, Wi-Fi 6’yı destekleyecek yeni modemlerinin teknolojik özellikleri sayesinde daha geniş bir kapsama alanına, daha yüksek hızlarda kablosuz internet ulaştırabilecek. Ayrıca Wi-Fi 6, eski nesillere göre daha düşük güç tüketimi sağladığından Wi-Fi’a bağlanan akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarlarda ‘daha uzun pil ömrü’ sunacak.

    ‘İlk kez denedik’

    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Intel ile yeni kablosuz iletişim standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini açıkladı.

    Kıraç, “Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı attı” dedi.

    Nesnelerin internetine hazırlık yapıyor

    Yeni nesil kablosuz modemlerle interaktif online oyunlar, video konferanslar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 4K-8K video iletimindeki kesintiler önlenecek. Gecikmelerde yüzde 75 iyileşme olacak. Wi-Fi 6 teknolojisi desteklediği cihaz kapasitesini 4 kat artırdığından, yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.

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