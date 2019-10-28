28.10.2019 - 12:08 |
Altında güncel fiyatlar | 28 Ekim Pazartesi gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı
28 Ekim 2019 Pazartesi altın fiyatları merakla araştırılıyor. Bugün altın ne kadar? sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte haftanın ilk gününde gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı haberimizde...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 278,04 TL / Satış 278,10 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 446,55 TL / Satış 456,67 TL