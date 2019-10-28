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    HaberlerEkonomiAltında güncel fiyatlar | 28 Ekim Pazartesi gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı
    28.10.2019 - 12:08 |

    Altında güncel fiyatlar | 28 Ekim Pazartesi gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı

    28 Ekim 2019 Pazartesi altın fiyatları merakla araştırılıyor. Bugün altın ne kadar? sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte haftanın ilk gününde gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı haberimizde...

    Altında güncel fiyatlar | 28 Ekim Pazartesi gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 278,04 TL / Satış 278,10 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 446,55 TL / Satış 456,67 TL

    Hareket halindeki ambulanstan yola düştüAşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
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