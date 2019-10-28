Altında güncel fiyatlar | 28 Ekim Pazartesi gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın almak veya satmak isteyenler, gram altın fiyatının ve çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu inceliyor. İşte altında güncel fiyatlar...



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI



Alış 278,04 TL / Satış 278,10 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış 446,55 TL / Satış 456,67 TL