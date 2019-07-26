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    HaberlerEkonomiAltının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi
    26.07.2019 - 17:04| AA

    Altının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 256 bin 500 liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 256 bin 500 lira, en yüksek 259 bin 327 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 256 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 856 bin 101,37 lira, işlem miktarı ise 1.164,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 305 milyon 24 bin 935,31 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

     

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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