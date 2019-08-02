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    HaberlerEkonomiAltının kilogramı 258 bin liraya yükseldi
    02.08.2019 - 16:46| AA

    Altının kilogramı 258 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 258 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 257 bin 200 lira, en yüksek 258 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 258 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 504 bin 774,90 lira, işlem miktarı ise 631,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 167 milyon 708 bin 033,84 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

     

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