Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 700 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 276 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 327 milyon 955 bin 697,94 lira, işlem miktarı ise 1.194,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 392 bin 645,00 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.