Altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 500 lira, en yüksek 277 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 artışla 277 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 524 bin 332,47 lira, işlem miktarı ise 621 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 179 milyon 812 bin 887,92 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.