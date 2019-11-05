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    Haberler EkonomiAltının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi
    05.11.2019 - 17:03 | | AA

    Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 277 bin 700 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 276 bin 422,50 lira, en yüksek 278 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 277 bin 700 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 314 milyon 35 bin 953,92 lira, işlem miktarı ise 1.150,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 325 milyon 999 bin 293,86 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

    Zonguldak'ta hamsi bolluğuKaradeniz’in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.
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