Altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 291 bin lira, en yüksek 291 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 291 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 354 milyon 277 bin 480,58 lira, işlem miktarı ise 1.223,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 355 milyon 752 bin 194,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.