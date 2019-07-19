BİST101.8490,28EURO6,360,25USD5,660,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAltının kilogramı geriledi
    19.07.2019 - 17:00| AA

    Altının kilogramı geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 260 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 504 bin 294,51 lira, işlem miktarı ise 966,30 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 256 milyon 420 bin 401,19 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

    Sıradaki Haber