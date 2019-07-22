Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 259 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 258 bin 153,86 lira, işlem miktarı ise 1.349,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 374 milyon 797 bin 688,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.