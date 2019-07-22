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    HaberlerEkonomiAltının kilogramı geriledi
    22.07.2019 - 16:54| AA

    Altının kilogramı geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi.

    Altının kilogramı geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 259 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 258 bin 153,86 lira, işlem miktarı ise 1.349,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 374 milyon 797 bin 688,29 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

     

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