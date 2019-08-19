Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 320 milyon 776 bin 860,94 lira, işlem miktarı ise 1.200,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 340 bin 983,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.