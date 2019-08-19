BİST95.304-0,45EURO6,281,45USD 5,661,39ALTIN273,010,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAltının kilogramı geriledi
    19.08.2019 - 17:00| AA

    Altının kilogramı geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi.

    Altının kilogramı geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 269 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 320 milyon 776 bin 860,94 lira, işlem miktarı ise 1.200,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 340 bin 983,94 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

    Mahalleli endişe içinde! İçimiz yanıyor, kahroluyoruzİzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, Beyler Mahallesi'ne yaklaştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

    Bingöl'de çobana ayı saldırdı!

    Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Kaç yaşındaydı? Nerelidir?

    Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Kaç yaşındaydı? Nerelidir?

    Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

    Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

    Sıradaki Haber