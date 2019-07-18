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    HaberlerEkonomiAltının kilogramı yükseldi
    18.07.2019 - 16:57| AA

    Altının kilogramı yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 259 bin 850 lira, en yüksek 260 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 260 bin 400 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 357 milyon 113 bin 509,16 lira, işlem miktarı ise 1.379,31 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 364 milyon 922 bin 251,56 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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