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    HaberlerEkonomiAltının kilogramı yükseldi
    09.08.2019 - 17:11| AA

    Altının kilogramı yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi.

    Altının kilogramı yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 263 bin 750 lira, en yüksek 266 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 265 bin 250 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 330 milyon 492 bin 84,60 lira, işlem miktarı ise 1.252,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 331 milyon 28 bin 135,44 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

     

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