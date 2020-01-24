Altının kilogramı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 800 lira, en yüksek 298 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 297 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 736 milyon 224 bin 310,68 lira, işlem miktarı ise 2.501,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 741 milyon 812 bin 48,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.