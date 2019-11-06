AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak.

Faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek. Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak. Tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı GYO kurulacak.

İhracat finansmanı için ortak standart bir ürün oluşturulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Faizsiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak.

Katılım sigortacılığı geliştirilecek

Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından kurulması öngörülen piyasanın/platformun işleyişine ilişkin iş akış süreçleri ve standartlar belirlenecek.

Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Bunun için faizsiz finans kuruluşlarına ilişkin altı denetim standardı mevzuata kazandırılacak. Faizsiz finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin standardizasyonu sağlanacak. Kurumlar arası terminoloji birliğini sağlamak üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından yayınlanan Terimler Sözlüğü yeni araçları da içerecek şekilde geliştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Kira Sertifikaları Tebliğinde değişiklik yapılarak sukuk terimi düzenleme kapsamına alınacak.

Türk Reasürans AŞ, katılım reasürans hizmeti verecek

Faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek ve uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacak. Katılım Sigortacılığı Genel Görünüm ve Durum Tespit Raporu hazırlanarak katılım sigortacılığına ilişkin iyileştirme alanları tespit edilecek.

Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak şekilde gelişimini teminen katılım sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak amacıyla Katılım Sigortacılığı Denetim ve Gözetim Rehberi hazırlanacak.

Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu kurulacak. Bu kapsamda Türk Reasürans AŞ'nin katılım reasürans hizmeti vermesi sağlanacak.

Gerekli çalışmalar neticesinde katılım banka kredilerinin toplam krediler içindeki payının 2020'de yüzde 5,5'e hedefleniyor.