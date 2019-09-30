Amazon Türkiye için büyük düşünüyor

ABD’li elektronik ticaret devi Amazon’un Türkiye için büyük planları var... Türkiye yatırımı için 7 yıllık bir yol haritası çizen Amazon, henüz ilk yılında “on milyonlarca dolar” yatırım gerçekleştirdi.

Şimdiki hedef ise Türkiye’nin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerini (KOBİ) e-ihracatçı yapmak. Amazon’un Türkiye macerasının ilk yılını dinlemek ve yeni programın ayrıntılarını öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde muhteşem bir Boğaz manzarasına sahip olan Kennedy Lodge’un yolunu tuttum.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmed Özkan, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott ve Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar’la bir öğle yemeğinde sohbet etme imkânı buldum.

20 ile yayılacak

Haziran ayı başında Amazon.com.tr, Türkiye’den Avrupa’ya ihracatı başlatmıştı. Yani Türk KOBİ’ler ev eşyasından elektroniğe onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da 28 ülkedeki bireysel müşterilere satabiliyor.

Şimdi ise Amazon.com.tr, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ’lere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimi sunulacak.

Türkiye kazanacak

TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. Böylece, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

Rektör Prof. Özkan, “Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. KOBİ’lerimiz kazanacak, Türkiye’nin iş potansiyeli artacak. Amazon ile işbirliği dünyada dikkat çekti. Herkes yakından takip ediyor. Bu model yaygınlaşabilir” diyor. 17 yıldır Amazon’da görev yapan Garambois ise şunları söylüyor:

“KOBİ’ler tasarım ve üretimde çok başarılı olur ama iş dağıtıma gelince zorlanır. Türkiye’de KOBİ’ler ciddi öneme sahip. Amazon’un güçlü yanı Avrupa’nın dört bir yanındaki müşteriler. Bu ikisini bir araya getirmeliyiz. Kolay değil. O yüzden üniversitenin desteği kritik. Bu program çok başarılı olacak.

Amazon üzerinden satış yapmak isteyenler programa dahil olacak. KOBİ’lerin Amazon’a kayıt olarak satış yapması şu anda zaten mümkün. Eğitime katılınca bilgi, deneyim ve güven artacak.”

Programa katılmak isteyen KOBİ’lerin başvurucağı internet adresi kısa sürede duyurulacak.

Veri merkezi neden olmasın?

Amazon’un dünyada yaptığı bir büyük iş de bulut bilişim... Türkiye’de ileride bir veri merkezi kurmayı düşünüp düşünmediklerini sorduğum Garambois şunu söylüyor:

“İstanbul’da bir bulut bilişim ekibimiz var. Büyük müşterilerle görüşüyoruz. Henüz bir veri merkezimiz yok. Veri merkezi kurma kararını ihtiyaca göre vermek gerekir. Biz şu an daha çok özel şirketlerle çalışıyoruz. İşlerin nasıl geliştiğine bakarız. Olmayacak diye bir şey yok.”

‘Çok sabırlıyız’

Türkiye’de 1 yılını dolduran Amazon’un ilk sattığı ürün oyun hamuru olmuş. Xavier Garambois, “İlk 1 yılda 10 milyonlarca dolarlık yatırım yaptık. Şirketler genelde 2 - 3 yıllık plan yapar, önüne bakar. Biz Türkiye için 7 yıllık bir plan hazırladık. Burada uzun vadeli yatırım için bulunuyoruz. Çok sabırlıyız” mesajını iletiyor.

Alexa, bir gün...

Richard Marriott ise, ilk yılda en çok önem verdikleri konuların başında Türkiye’de bir zemin oluşturmanın yanı sıra distribütör ve satıcılarla sağlam temelde bir ilişki kurmanın geldiğini anlatıyor.

Bu arada Amazon’un sanal asistanı Alexa ve benzeri ürünlerinin Türkiye’de ne zaman satılacağını sorduğum Garambois, net tarih vermiyor, “Bir gün gelecek” diyor.