BİST105.1520EURO6,20-0,09USD5,67-0,05ALTIN272,02-0,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAmazon Türkiye için büyük düşünüyor
    30.09.2019 - 07:50 | | SERKAN ARMAN

    Amazon Türkiye için büyük düşünüyor

    Türkiye için 7 yıllık yatırım planı hazırlayan e-ticaret devi Amazon, küçük işletmeleri ihracatçı yapacak. TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi’yle ortak programla 2 bin KOBİ e-ihracatçı olacak.

    Amazon Türkiye için büyük düşünüyor

    ABD’li elektronik ticaret devi Amazon’un Türkiye için büyük planları var... Türkiye yatırımı için 7 yıllık bir yol haritası çizen Amazon, henüz ilk yılında “on milyonlarca dolar” yatırım gerçekleştirdi.

    Şimdiki hedef ise Türkiye’nin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerini (KOBİ) e-ihracatçı yapmak. Amazon’un Türkiye macerasının ilk yılını dinlemek ve yeni programın ayrıntılarını öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde muhteşem bir Boğaz manzarasına sahip olan Kennedy Lodge’un yolunu tuttum.

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmed Özkan, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott ve Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar’la bir öğle yemeğinde sohbet etme imkânı buldum.

    20 ile yayılacak

    Haziran ayı başında Amazon.com.tr, Türkiye’den Avrupa’ya ihracatı başlatmıştı. Yani Türk KOBİ’ler ev eşyasından elektroniğe onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da 28 ülkedeki bireysel müşterilere satabiliyor.

    Şimdi ise Amazon.com.tr, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ’lere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimi sunulacak.

    Türkiye kazanacak

    TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. Böylece, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

    Rektör Prof. Özkan, “Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. KOBİ’lerimiz kazanacak, Türkiye’nin iş potansiyeli artacak. Amazon ile işbirliği dünyada dikkat çekti. Herkes yakından takip ediyor. Bu model yaygınlaşabilir” diyor. 17 yıldır Amazon’da görev yapan Garambois ise şunları söylüyor:

    “KOBİ’ler tasarım ve üretimde çok başarılı olur ama iş dağıtıma gelince zorlanır. Türkiye’de KOBİ’ler ciddi öneme sahip. Amazon’un güçlü yanı Avrupa’nın dört bir yanındaki müşteriler. Bu ikisini bir araya getirmeliyiz. Kolay değil. O yüzden üniversitenin desteği kritik. Bu program çok başarılı olacak.

    Amazon üzerinden satış yapmak isteyenler programa dahil olacak. KOBİ’lerin Amazon’a kayıt olarak satış yapması şu anda zaten mümkün. Eğitime katılınca bilgi, deneyim ve güven artacak.”

    Programa katılmak isteyen KOBİ’lerin başvurucağı internet adresi kısa sürede duyurulacak.

    Veri merkezi neden olmasın?

    Amazon’un dünyada yaptığı bir büyük iş de bulut bilişim... Türkiye’de ileride bir veri merkezi kurmayı düşünüp düşünmediklerini sorduğum Garambois şunu söylüyor:

    “İstanbul’da bir bulut bilişim ekibimiz var. Büyük müşterilerle görüşüyoruz. Henüz bir veri merkezimiz yok. Veri merkezi kurma kararını ihtiyaca göre vermek gerekir. Biz şu an daha çok özel şirketlerle çalışıyoruz. İşlerin nasıl geliştiğine bakarız. Olmayacak diye bir şey yok.”

    ‘Çok sabırlıyız’

    Türkiye’de 1 yılını dolduran Amazon’un ilk sattığı ürün oyun hamuru olmuş. Xavier Garambois, “İlk 1 yılda 10 milyonlarca dolarlık yatırım yaptık. Şirketler genelde 2 - 3 yıllık plan yapar, önüne bakar. Biz Türkiye için 7 yıllık bir plan hazırladık. Burada uzun vadeli yatırım için bulunuyoruz. Çok sabırlıyız” mesajını iletiyor.

    Alexa, bir gün...

    Richard Marriott ise, ilk yılda en çok önem verdikleri konuların başında Türkiye’de bir zemin oluşturmanın yanı sıra distribütör ve satıcılarla sağlam temelde bir ilişki kurmanın geldiğini anlatıyor.

    Bu arada Amazon’un sanal asistanı Alexa ve benzeri ürünlerinin Türkiye’de ne zaman satılacağını sorduğum Garambois, net tarih vermiyor, “Bir gün gelecek” diyor.

      Düzce'de şüpheli ölümDüzce'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Starship nedir? Elon Musk Starship'i tanıttı...

      Starship nedir? Elon Musk Starship'i tanıttı...

      Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı! Köşke bomba gibi düşen haber...

      Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı! Köşke bomba gibi düşen haber...

      Mevlid Kandili 2019 | Mevlid Kandili ne zaman?

      Mevlid Kandili 2019 | Mevlid Kandili ne zaman?

      Ekmek nöbeti!

      Ekmek nöbeti!

      Sıradaki Haber