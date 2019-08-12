Ambalajda geri dönüşüme katkı

Henkel’de Uluslararası Ambalaj Geliştirme bölümünün başında bulunan Thorsten Leopold, “Açık bir iş birliğini teşvik etmek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi hızlandırmak istiyoruz. Bu da ancak, değer zincirinde yer alan herkesin net bir tanım ve sürekli bir değerlendirme anlayışı içinde birlikte çalışmasıyla mümkün olabilir. Değerlendirme aracımızı paylaşarak ambalajların geri dönüştürülebilirliğine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.