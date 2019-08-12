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    HaberlerEkonomiAmbalajda geri dönüşüme katkı
    12.08.2019 - 08:20| EKONOMİ SERVİSİ

    Ambalajda geri dönüşüme katkı

    Henkel, ambalajlamada geri dönüştürülebilirliği değerlendiren yazılımını paylaştı. Henkel açıklamasında, “Geri dönüştürülebilen ambalajlar fonksiyonel bir döngüsel ekonominin ön şartlarından. Henkel, yeni ambalajların geri dönüştürülebilirliğini hızlı ve güvenilir şekilde belirleyebilmek için özel geliştirilmiş yazılım aracı EasyD4R’ı kullanıyor. Henkel, bu aracı web sitesinde genel kullanıma açtı” denildi.

    Ambalajda geri dönüşüme katkı

    Henkel’de Uluslararası Ambalaj Geliştirme bölümünün başında bulunan Thorsten Leopold, “Açık bir iş birliğini teşvik etmek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi hızlandırmak istiyoruz. Bu da ancak, değer zincirinde yer alan herkesin net bir tanım ve sürekli bir değerlendirme anlayışı içinde birlikte çalışmasıyla mümkün olabilir. Değerlendirme aracımızı paylaşarak ambalajların geri dönüştürülebilirliğine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

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