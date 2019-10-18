'Ambargo açıklaması yapanlar kapımıza gelecek'

Demir, Konya Teknik Üniversitesince Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Savunma Sanayinin Geleceği ve Üniversiteler" konulu açılış dersini verdi.

Demir, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bir ulusun kendi başına karar verme yeteneğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Yani size parmak sallayan, 'Şunu yaparsanız bu olur.' diyenlerin ne dediğine aldırmadan kendi kararınızı verebiliyor, kendi operasyonunuzu yapabiliyorsanız, işte bağımsızlık bu. Çok şükür bunu yapabildik. Harekat başladıktan kısa bir süre sonra bazı kararlar geldi, 'Falanca ülke silah ambargosunu başlattı, filanca ülke silah vermeyecek.' Bu haber, bizim için çok güzel haber. 'Vermezseniz vermeyin, biz zaten yapıyoruz.' dedik."

"KOŞMAK ZORUNDAYIZ"

Demir, Türkiye'nin terörü bitirmek, kendi topraklarını korumak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için kararlılıkla hareket ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür ülkemiz kendi istikbali ve istiklali için bir karar vermesi gerektiğinde, bu kararı kimsenin parmak sallamasına, tehdit etmesine bakmadan, Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla kararını verip, operasyonu başlatıyor. Amerika tarafıyla, günlerce 'Bu güvenli bölgeyi ortak yapabilir miyiz?' diye konuştuk. Birleşmiş Milletlerle görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız diğer ülke liderlerine güvenli bölgenin ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı, güvenli bölgeden kastımızın ne olduğunu, güvenli bölgedeki planlarımızı çok net şekilde anlattı. Hiçbir mantıklı insanın reddedemeyeceği, çok insani ve mantık argümanları ortaya koydu. Buna rağmen operasyon sırasında tepkileri gördük. Demek ki burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Biz de buna aldırmadan operasyonumuzu yaptık. Son gelişmelerle de gördük, belli şekilde hedeflerimize ulaşmaya doğru gidiyoruz. Eğer bu sözler tutulmazsa ne olur? Operasyon devam eder. Biz kendi hedefimize ulaşana kadar bildiğimizi okuruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel güç vizyonunu ortaya koyduğunu dile getiren Demir, "Küresel güç olmak demek, bir dizi parametreyi içerisinde barındırıyor. Evet biz huzur, barış olsun istiyoruz ama harita üzerinde çatışma bölgelerine baktığımızda, etrafımızda kazan kaynıyor. O halde biz sürekli güçlü olmak zorundayız, iyi bir yürüyüşümüz var ama koşmak zorunda olduğumuzu da sürekli vurguluyoruz. İyi ama yetmez." dedi.

Demir, Türkiye'nin zengin insan kaynağıyla, gençleriyle, 30 yıl sonrasının teknolojilerinin bugünden çalışıldığı nitelikli üniversiteleriyle geleceğe kararlılıkla koşacağını vurguladı.

Üniversitelerin bilimsel çalışmaları için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Demir, "Bir ülkenin zenginliği ne petrolüdür, ne doğal kaynağıdır. Bir ülkenin zenginliği insan kaynağıdır. Ülkemizin en büyük zenginliği, insan kaynağı. Bu kaynağın da filizlendiği yerler üniversiteler. Çocuklarımız, üniversitelerde bilimle, gelecek idealleriyle donatılacak." diye konuştu.

Demir, Türkiye'nin hem savunma sanayinde hem de diğer sanayi alanlarında yerli ve milliliğe önem veren bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, "Bugün helikopterlerimizin, insansız hava araçlarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin bir dizi ürünümüzün sahada kullanıldığını görüyoruz. Bu da Mehmetçik'imizin başarışında önemli bir rol oynuyor. Burada her bir ürünün alt teknolojisinde, alt bileşeninde sanayimizin, bir kısmında da Konya sanayimizin önemli katkısının olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Demir, "Bugünlerde gördüğümüz gibi dostumuz çok az. O dost gibi görünenler, mesela geçen hafta ambargo açıklaması yapan ülkelerin bir kısmı yarın kapımıza bazı şirketlerle gelecek, geçmişte geldikleri gibi. Onlara vereceğimiz çok iyi cevaplar var. Bu cevapları verirken de sizlere güveniyoruz. Sizlerin zeka pırıltılarınıza, ideallerinize, bu ülkeye olan sevginize, yüreğinize güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Açılış programında, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de birer konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.