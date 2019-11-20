Amerikan Şirketler Derneği'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği 15. yıl dönümünde gerçekleştirdiği gala davetinde kamu ve özel sektör liderlerini bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri" kapsamında 7 kategoride ödüller dağıtılırken, Serra Akçaoğlu dernek başkanlığını Tankut Turnaoğlu'na devretti. Gala yemeğine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yaptığı konuşmada Amerikan Şirketler Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajı bir kez daha hatırlattı.

Sayın Cumhurbaşkanının kurduğu 4 ofisten birinin başında olduğunu belirten Aşan, "Bu 4 ofisin kurulmasının arkasındaki en önemli neden özellikle reel sektörden, özel sektörden bir şekilde Cumhurbaşkanı ile özel sektör arasında herhangi bir hiyerarşiyi gerektirmeden iletişimi kurabilmek. Her seferinde bu mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Türkiye'de herhangi bir şekilde bir yatırım yapma niyetindeyseniz, yatırımınız varsa ve bununla ilgili yaşadığınız bir problem varsa ofisler orada. Bize verilen ana görevlerden bir tanesi bu. Bürokrasi bazı şeyleri yukarıya getirene kadar arada çoğu zaman kaybediyor. En azından bu çekinceyi ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Aşan, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin önemini de değinerek, "Bu proje ofisimizin koordinasyonunda yürüyor. Sizden çok ciddi destek bekliyoruz. Çünkü bu merkezi kamu için yapmıyoruz. Bütün özel ve yabancı finans firmalarını çekmek gerekiyor." dedi.

"Türkiye’ye duyduğumuz güvenle üretmeye devam edeceğiz"

Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith de Coca-Cola olarak 1964'ten itibaren faaliyet gösterdikleri Türkiye'de, ekonomiye 55 yıldır kesintisiz katkı sunabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Coca-Cola operasyonları içerisinde önemli bir yönetim üssü olan Türkiye'den 9 ülkeden oluşan Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'nin yönetimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Smith, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde olduğu gibi Türkiye'de de uzun soluklu, sürdürülebilir iş sonuçları ve topluma katkı bilinciyle yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye duyduğumuz güvenle üretmeye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ise ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığına dikkati çekti.

Bunu değiştirmek istediklerini belirten Darnell, "Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla ABD şirketlerine erişim sağlama ve Türkiye'deki iş ortamını güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapıyor"

AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu de son 15 yılda Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inançları ve güçlü üye tabanı ile faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini belirtti. Üyeleri arasında dünyanın önde gelen markalarının bulunduğunu ifade eden Akçaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şirketler, Türkiye'ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış bulunuyor. Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95 bin kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor. Üyelerimiz arasında, Türkiye'de üretim tesisi, inovasyon ve mühendislik merkezi açmış olan markalar var. Aynı zamanda, bölgesel merkezini Türkiye'ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor. Üyelerimiz bu çalışmaları yaparken, hem kamu-özel sektör iş birliğini önceliklendiriyor hem de ülkemizi global platformlarda potansiyeline yakışır şekilde temsil ediyorlar."

"İş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmayı sürdüreceğiz"

Amerikan Şirketler Derneği'nin yeni başkanı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise görevi devralmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Serra Akcaoğlu'na tüm katkıları ve liderliği için teşekkürlerini ileten Turnaoğlu, ABD-Türkiye arasında iş ortamının güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"28 yıldır Amerikan şirketindeki yöneticilik deneyimimle, bu kez AmCham Turkey/ABFT'de başkan olarak katkıda bulunabilecek olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hepsi birbirinden deneyimli ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm üye şirketlerimiz ile birlikte Türkiye'deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmaya, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevimizi sürdürmeye ve ülkemizdeki iş ortamının güçlendirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz."

"Amcham Ödülleri" 7 kategoride sahiplerini buldu

Öte yandan, bu yıl ilk kez düzenlenen "AmCham Ödülleri" kapsamında 7 kategoride ödüller takdim edildi. Türkiye-ABD kamu ve iş dünyasından temsilciler ile basın mensuplarından oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda, ödül kazanan şirketler şunlar oldu:



2018'de En Büyük Yatırım Kararı Açıklayan ABD Şirketi: PepsiCo

Türkiye'de Amerikan Şirketler Derneği İstihdama En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi: Ford Otosan

Türkiye'den En Fazla Ülkeyi Yöneten ABD Şirketi: Verifone

Türkiye'ye En Çok Katkıda Bulunan ABD Şirketi Projesi: Cisco İnovasyon Merkezi

Bir ABD Şirketi ile Ortaklık Yaparak Türkiye'den İhracata En Çok Katkıda Bulunan Türkiye Şirketi: Yeşim Tekstil (Nike ile işbirliği kapsamında)

ABD-Türkiye İş Diyaloğuna En Çok Katkıda Bulunan Kişi Onursal Ödülü: Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketler ve projelerin ödüllendirildiği gecede, kazanan şirketlere ödüllerini jüri üyeleri takdim etti.