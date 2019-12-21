Ana hatlarıyla Türkiye’nin otomobili!

Geçtiğimiz haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl bitmeden otomobil ile test sürüşü yapacağı basına yansımıştı. Erdoğan dün de bu test sürüşünün 27 Aralık’ta Gebze’de olabileceğini açıkladı.



Dün ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yerli otomobilin önünde tek başına ve Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) üyeleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Toplu fotoğrafta Taha Yasin Öztürk, Nazif Zorlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, Talip Öztürk, Ahmet Akça ve Tuncay Özilhan yer aldı. Örtülü iki otomobilin ana hatlarıyla görüldüğü fotoğrafı yorumlayan uzmanlar, otomobilin daha önce açıklandığı gibi SUV olduğunu söyledi.









Öte yandan Varank’ın “27 Aralık 2019” notuyla yaptığı paylaşım pek çok beğeni ve yorum da aldı. Varank’ın takipçileri, gelecek cumayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Bazı takipçiler de Türkiye’nin otomobilinin avantajlı KDV ve ÖTV oranlarıyla piyasaya sunulması önerisini getirdi.