30.07.2019 - 08:31| EKONOMİ SERVİSİ
‘Anadolu Isuzu’dan ihracat rekoru geldi
Tiflis Belediyesi’ne ait Tbilisi Transport Company’nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16.9 milyon euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihindeki en yüksek adetli midibüs ihracatını gerçekleştirecek. Gelecek ay başlayacak olan teslimat, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC’ye gönderilecek 200 adedi aşkın araçla tamamlanacak.
Anadolu Isuzu’nun Tiflis’e ihraç edeceği Isuzu Novociti Life modeli, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.
Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor.