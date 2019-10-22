Anadolubank, Sivas şubesini açtı

KOBİ’lere ve Türk ekonomisine üretimiyle katkıda bulunan, yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle ön plana çıkan Anadolubank KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Bankacılığın birçok alanında sahip olduğu çözüm alternatifleriyle destek olan Anadolubank, müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru tespit edip, onları ihtiyaçlarına uygun olarak, butik ve hızlı bankacılık anlayışı doğrultusunda hareket etmeye devam etmektedir.

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke “Anadolubank olarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını en iyi şekilde analiz ederek müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini geliştiriyor, yeni istihdam alanları sağlayarak hedefine emin adımlarla ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Müşterilere sadece finansal uzman değil, çözüm ortağı olduklarını belirten Ülke, konusunda yüksek finansal ve bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ile Sivas halkına hizmet vermenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Anadolubank SivasŞube Müdürü Deniz Şeker, “Tüm çalışmalarında müşterileri ile uzun soluklu, sürdürülebilir ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler tesis etmeyi amaçladıklarını” söyledi.