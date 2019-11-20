THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re AnadoluJet, kÄ±ÅŸ dÃ¶nemine ait yeni kampanyasÄ±nÄ± duyurdu.

TÃ¼m yurt iÃ§i ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™ne, vergi ve harÃ§lar hariÃ§ yÃ¼zde 20 indirimli fiyatlarla uÃ§uracak kampanya kapsamÄ±ndaki biletler AnadoluJet mobil uygulamasÄ± ve internet sitesinde satÄ±ÅŸa sunuldu.

31 Martâ€™a kadar

Kampanyada, 19-21 KasÄ±mâ€™da AnadoluJet mobil uygulamalarÄ± ve â€˜anadolujet.comâ€™ resmi sitesi Ã¼zerinden â€˜AJKIS20â€™ indirim kodu ile satÄ±n alÄ±nacak biletler, 1 AralÄ±k 2019-31 Mart 2020â€™deki uÃ§uÅŸlarda kullanÄ±labilecek.

Kampanya, Erbil seferleri hariÃ§ icra edilecek olan uÃ§uÅŸlarda geÃ§erli olurken â€˜bebekâ€™ ve â€˜JetgenÃ§â€™ yolcu tipi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan tÃ¼m yolcu tipleri tarafÄ±ndan da kullanÄ±labilecek. 27 AralÄ±k 2019-1 Ocak 2020 ile 17 Ocak-3 Åžubat 2020 tarihleri ise kampanya kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu.

AnadoluJet uÃ§uÅŸlarÄ± ve kampanyalarÄ± hakkÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye â€˜444 25 38â€™ numaralÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden ya da â€˜anadolujet.comâ€™ adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.