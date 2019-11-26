26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
AND Pastel’den % 40 ‘Cuma’ indirimi
Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve yoğun talep gören ‘Bitmeyen Cuma’ kampanyasını bu yıl da hayata geçiriyor. 29 Kasım saat 19:00’da başlayacak büyük indirim kampanyası, 1 Aralık tarihine kadar sürecek.
AND Gayrimenkul, Kartal’da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de geçerli olacak kampanya 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 19:00 - 00:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kampanyayla AND Pastel’deki seçili dairelerde yüzde 40 indirim uygulanacak. Her gün seçili 10 yeni daire indirime girecek. Üç gün boyunca 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 30 daire satışa açılacak.
Kampanya, peşin alımlarda geçerli olacak.