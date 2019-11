AND Pastel’den % 40 ‘Cuma’ indirimi

AND Gayrimenkul, Kartal’da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de geçerli olacak kampanya 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 19:00 - 00:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kampanyayla AND Pastel’deki seçili dairelerde yüzde 40 indirim uygulanacak. Her gün seçili 10 yeni daire indirime girecek. Üç gün boyunca 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 30 daire satışa açılacak.

Kampanya, peşin alımlarda geçerli olacak.