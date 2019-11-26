BİST105.3820EURO6,330,16USD5,750,09ALTIN268,880,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriAND Pastel’den % 40 ‘Cuma’ indirimi
    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    AND Pastel’den % 40 ‘Cuma’ indirimi

    Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firması AND Gayrimenkul, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve yoğun talep gören ‘Bitmeyen Cuma’ kampanyasını bu yıl da hayata geçiriyor. 29 Kasım saat 19:00’da başlayacak büyük indirim kampanyası, 1 Aralık tarihine kadar sürecek.

    AND Pastel’den % 40 ‘Cuma’ indirimi

    AND Gayrimenkul, Kartal’da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de geçerli olacak kampanya 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 19:00 - 00:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kampanyayla AND Pastel’deki seçili dairelerde yüzde 40 indirim uygulanacak. Her gün seçili 10 yeni daire indirime girecek. Üç gün boyunca 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 30 daire satışa açılacak.
    Kampanya, peşin alımlarda geçerli olacak.

    26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

    Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

    Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber