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    Haberler Ekonomi HaberleriAnkara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
    25.11.2019 - 09:56 | | AA

    Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor." dedi.

    Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şu ifadeleri kullandı:

    "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor. Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek"

     

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