Ankara’dan Kapıkule’ye hızlı tren

Hükümetleri döneminde insanların hızlı trenle tanıştığını, gelecek günlerde bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak vatandaşların önemli bir kesimine sunmuş olacaklarını, 2020 yılında Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Turhan, “Ankara-Kapıkule hattını da, son finans anlaşmasını Çin hükümetinden sağlayacağımız krediyle yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız” dedi.

Kuzey Marmara yolu



Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına ilişkin olarak, “İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağı’na kadar bağlayacağız” diye konuştu.



Sakarya’da ulaşım altyapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu yakasındaki doğu kısmındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Turhan, “İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Bir taraftan hükümet, iktidar olarak ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken, diğer taraftan hizmet kervanımız ve hizmet siyaseti devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Bakan Turhan, hızlı tren setlerinin Sakarya’da yapılması için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.