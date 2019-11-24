Ankara’dan Kapıkule’ye hızlı tren
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “İstanbul-Ankara arasındaki YHT hizmetini, ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı’ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı’ya oradan da Kapıkule’ye kadar ulaştırmak için çalışmalara başlayacağız. Söz konusu yatırım, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız yaklaşık 4 milyar dolarlık çok önemli bir proje” diye konuştu.
Hükümetleri döneminde insanların hızlı trenle tanıştığını, gelecek günlerde bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak vatandaşların önemli bir kesimine sunmuş olacaklarını, 2020 yılında Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Turhan, “Ankara-Kapıkule hattını da, son finans anlaşmasını Çin hükümetinden sağlayacağımız krediyle yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız” dedi.
Kuzey Marmara yolu
Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına ilişkin olarak, “İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağı’na kadar bağlayacağız” diye konuştu.
Sakarya’da ulaşım altyapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu yakasındaki doğu kısmındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Turhan, “İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Bir taraftan hükümet, iktidar olarak ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken, diğer taraftan hizmet kervanımız ve hizmet siyaseti devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, hızlı tren setlerinin Sakarya’da yapılması için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.