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    HaberlerEkonomiAntalya turizmde rekora koşuyor
    02.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Antalya turizmde rekora koşuyor

    Antalya’ya 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Turist sayısında bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.66 oranında artış yaşandı.

    Antalya turizmde rekora koşuyor

    Türkiye’nin en önemli döviz kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor.

    Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldi.

    Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak’tan 31 Ağustos tarihlerinde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.66’lık artış yaşandı.

    Rus turistler lider

    Ülkelere göre Antalya’ya en fazla turist Rusya’dan geldi. Bu ülkeden 8 ayda toplam 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, ikinci Almanya’dan 1 milyon 697 bin 824, üçüncü sırada yer alan Ukrayna’dan 596 bin 645, dördüncü İngiltere’den 530 bin 444 ve beşinci sırada yer alan Polonya’dan ise 400 bin 214 turist geldi.

    Antalya’ya ağustosta gelen turist sayısı 2 milyon 572 bin 21 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yaklaşık 14 milyon turist ağırlayan Antalya’nın, bu yıl 16 milyon turist hedefini aşarak rekor kırması bekleniyor.

     

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