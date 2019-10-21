Antalya turizmde tüm yılların rekorunu kırdı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti.

Ruslar ilk sırada

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, bu yılı da yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor. 14 milyonu aşan kent, bu yıl için belirlenen 16 milyon turist hedefine adım adım yaklaşıyor.

İlk 9 ayda Antalya’ya en fazla turist Rusya’dan geldi. Rusya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı.

Almanlar 2 milyon 347 bin kişiyle ikinci, Ukraynalılar 776 binle üçüncü oldu. İngiltere’den 656 bin, Polonya’dan 516 bin, Hollanda’dan 397 bin turist geldi.

Ekimde bile oteller dolu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, diğer yıllara göre iyi bir eylül ve ekim ayı geçirdiklerini söyledi. Ekim ayının ilk yarısında yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiğini belirten Atmaca, bu rakamın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Geçen yıllara göre bu yıl sezonun da uzadığına dikkati çeken Atmaca, şunları söyledi:

“Mayıs ile eylül ayları arası yüksek sezon olarak değerlendirilirdi, bu yıl hareketlilik nisan ayında başladı ve ekimde hâlâ hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici.”

Hedef 16 milyon

Ülkay Atmaca, “Antalya tarihinde ilk defa 14 milyon turisti gördü. Geçen yılın tamamında 13.5 milyon turist gelmişti. Ekimde rekor kırdık. Yıl sonu için belirlenen 16 milyon hedefi tutacak” dedi.