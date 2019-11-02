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    HaberlerEkonomiAntalya'da kasımda deniz keyfi
    02.11.2019 - 13:48 | | AA

    Antalya'da kasımda deniz keyfi

    Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

    Antalya'da kasımda deniz keyfi

    Hava sıcaklıklarının 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler, plajlara gitti.

    Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları kitap okudu.

    Ankara'dan tatil için gelen Suat Tuzane, kasımda denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

    "Türkiye'nin doğusuna kar yağıyor, biz Antalya'da denize giriyoruz. Su ılık, harika." diyen Tuzane, bu mevsimde denize girmenin insanı dinamikleştirdiğini aktardı.

    Alparslan Caner ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da deniz sezonunun devam ettiğini kaydetti.

    Özellikle sonbaharda deniz suyunun sıcak olduğuna işaret eden Caner, "Denizin suyu sıcak. Kasımda güneşlenmek ayrı güzel." diye konuştu.

    "Yazdan kalma günler devam ediyor"

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da hafta sonunun güneşli, pazartesi hafif yağmur geçişi olacağını bildirdi.

    Doğuda kar yağışıyla sıcaklıkların düştüğünü dile getiren Öztürk, "Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Cumaya kadar da sıcaklıklar 25-27 derecelerde seyredecek. Sıcaklık 4-5 derece mevsim normallerinin üstünde." dedi.

     

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