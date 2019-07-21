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    HaberlerEkonomiAntalya'da sahillerde yoğunluk
    21.07.2019 - 15:01| AA

    Antalya'da sahillerde yoğunluk

    Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

    Antalya'da sahillerde yoğunluk

    Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 11 olarak ölçüldü.

    Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

    Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında vakit geçirdi.

    Denizde yüzen turistler, su sporları yaparak eğlendi.

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