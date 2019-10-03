Anzer balında 1,5 ton rekolte

İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üretici, 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Ağustosun sonunda sağımı yapılan ballar, tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1,5 ton rekolte elde edilen yaylada, üretilen balın kilo fiyatı ise 1000 lira olarak açıklandı. Polen fiyatları da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira oldu. Anzer balı için yurt içinden ve Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ile İsrail'den toplam 1 tonluk sipariş geldi.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl 1,5 ton bal rekoltesi elde ettiklerini belirterek, 1 ton da sipariş aldıklarını söyledi. Civelek, "Yaklaşık 200 üreticimizle bu kadar bal elde ettik. Bu ballarımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderdik. Tahlil sonucunda elimizde 1,5 ton balımız mevcut durumdadır. Pazartesi günü itibarıyla satışlarımıza başladık. Geçen yıldan sarkan siparişlerimiz vardı. İlk etapta bunları göndermeye çalışıyoruz. Artan balımızı da bu yıl gelen siparişlere göre değerlendireceğiz. Siparişlerimizin tamamını karşılayacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımız acele ederlerse elimizdeki ballardan faydalanabilirler" dedi.

Bu yılın arıcılar için çok verimli geçmediğini söyleyen Civelek, "Bu yıl üretilen Anzer balı üreticilerin beklentisini karşılayamadı. Hava şartları arıcılarımız için pek olumlu geçmedi. Ayı saldırılarının da bize büyük etkisi oldu. Üretim 1,5 ton seviyelerinde kaldı" diye konuştu.