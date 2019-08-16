Apartman aidatı kiranızı aşamaz

Başta siteler olmak üzere güvenlik, havuz, bina görevlisi, bahçıvan gibi ihtiyaçlara paralel yükselen apartman aidatları yükselişini sürdürüyor. Öyle ki şimdilerde aylık 1.200 liraya ulaşan daire aidatları ödenir oldu.

Bilindiği gibi, aidat, apartman görevlisi, güvenlik ve sigorta gibi kalemlerde tüm bağımsız bölümlere, yani dairelere eşit dağıtılıyor. Diğerleri ise arsa payı oranında katılımı düzenliyor. Burada da yönetim planı önem kazanıyor.

Metrekare farkı...

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, sistemdeki farklı uygulamalara dikkat çekerken, vatandaşın yönetim planını bilmemesi nedeniyle adil olmayan durumlar yaşadığını ifade etti. Kiraz, “Yönetim planlarında 1 artı 1 daire de, 4 artı 1 daire de eşit öder yazıyor. Bu adil değil ama yönetim planı bu sistemin anayasası olduğu için uymak zorundayız. Bu durumda ne yapacağız? Toplanacağız ve 5’te 4 çoğunluğa ulaşacağız. Ancak o zaman yönetim planını değiştirerek adilane bir yönetim planı hazırlayacağız” dedi.

Aidatların çoğunlukla güvenlik bedeli nedeniyle yüksek olduğunu belirten Kiraz, “Herkesin şikayeti ve aidatların en yüksek kalemi güvenlik. Adres yine genel kurul” dedi. Kiraz aidatlarda sadece kiracılar için bir üst sınır olduğunu da ifade ederek; bu sınırın da ‘kirayı geçemeyeceği’ şeklinde konulduğunu belirtti.

Asansör değişirse kiracı ne yapacak?

Kat sakinlerinin haklarını bilmediğini ifade eden Kiraz, “İşletme bütçesi, yani o binayla ilgili apartman görevlisi, güvenlik, aydınlatma gibi sitenin günlük yaşamını sağlayan her türlü giderine ev sahibi de kiracı da dahildir. Ancak yatırım bütçesi taşınmazın kiracısını ilgilendirmeyen tarafıdır. Asansör değiştireceğiz, binamızı demirbaş malzemeler alacağız kiracı bu harcamaya katılmak zorunda değil” dedi.

Esenyurt en uygunu en pahalısı ‘Beşiktaş’

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99’a çekip vadeleri 180 aya uzatması sonrasında vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında İstanbul’da en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy’de olduğu dikkat çekti.

İstanbul’da en düşük konut fiyatında 2.209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla ilk sırayı Esenyurt alırken, bu rakam Beşiktaş’ta 10.632 liraya kadar çıkıyor. Bu alanda Esenyurt’u 2.240 lirayla Arnavutköy, 2.300 lirayla Silivri, 2.322 lirayla Beylikdüzü, 2.350 lirayla Sancaktepe, 2.370 lirayla Sultangazi, 2.409 lirayla Avcılar takip ediyor.

En pahalı konutlar ise Beşiktaş’ta. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10.632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş’ı bu alanda 9.195 lirayla Sarıyer, 8.407 lirayla Bakırköy, 7.094 liraya Kadıköy, 7.069 lirayla Beykoz, 5.841 lirayla Beyoğlu, 5.212 lirayla Şişli izliyor.

Sarıyer öne çıkıyor

Öte yandan İstanbul’un merkezi olmayan ilçelerinde konut metrekareleri merkezi ilçelere göre daha büyük olduğu için 2 artı 1 konut fiyatlarının ortalamaya göre daha yüksek olduğu görülüyor. Bu alanda en yüksek metrekare fiyatına sahip ilçe ise 9.309 lirayla Sarıyer. Sarıyer’i bu alanda 7.949 lirayla Beşiktaş, 6.916 lirayla Bakırköy, 6.152 lirayla Kadıköy izliyor. Metrekarede Eüen ucuz 2 artı 1 fiyatları ise 1.995 lira ile Esenyurt’ta.