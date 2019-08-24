Ar-Ge altyapısı güçlendirilecek

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı için Berlin’de bulunan Bakan Varank, ülkedeki Türk araştırmacı ve akademisyenlerle bir araya geldi. Varank, bakanlığa geldiğinden bu yana sanayi ve teknoloji alanında, bilimsel altyapılar ve Ar-Ge araştırmalarıyla ilgili yoğun faaliyetler içinde olduklarını belirterek, “Türkiye’de sağlıklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturarak daha verimli araştırma yapılabilecek bir ortamı sağlamak istiyoruz. Bu araştırma çıktılarının da katma değere dönüşerek ülkemizin refahına hizmet etmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Büyük fırsat var

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile sanayi ve teknolojiyle ilgili verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Bakan Varank, araştırmacı akademisyenlere hitaben şöyle konuştu:

“Türkiye, dünya ile birlikte büyük bir dönüşümden geçiyor. Sanayideki dijital dönüşüm bütün üretimin kodlarını değiştiriyor. Geleneksel olarak gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler bile diğer ülkelerle yarışmada zorluk çekebiliyor. Dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka gibi konular büyük fırsat pencereleri oluştururken ülkeler arasındaki farklılıkları da azaltabiliyor.”