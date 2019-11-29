Ar-Ge gaza bastı, ‘Patentle Türkiye’

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nda konuşan Bakan Varank, Türkiye’nin marka başvurularında 2011’den bu yana her yıl Avrupa birincisi olduğunu belirterek, “Son 17 yılda Türkiye orijinli uluslararası marka başvuruları yaklaşık 3.5 kat arttı. Türkiye toplam yerli sınai mülkiyet verilerinde dünyada 11’inci sırada” ifadelerini kullandı.



Yarışma başlıyor



Bakan Varank, birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin liralık ödülün verileceği, ilk 10’a giren tüm finalistlerin de 5 bin lira kazanacağı üniversite öğrencilerine yönelik bir patent yarışması için de çağrıda bulunarak şunları kaydetti:



“Türk Patent ve Marka Kurumumuzun üniversite öğrencilerimize yönelik başlattığı yarışmada sloganımız ‘Patentle Türkiye’. Bu yarışmayla patent konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizi icat çıkarmaya yönlendirmek istiyoruz. 31 Aralık’a kadar patent başvurularınızı internet sitemizden yapabilirsiniz. Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturacak bu ödüllü yarışmayla inşallah üniversite öğrencilerimiz arasında bilinçlendirmeyi yapmak istiyoruz.”