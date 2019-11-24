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    HaberlerEkonomi Haberleri‘Ar-Ge ve inovasyon ödülle taçlandı’
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Ar-Ge ve inovasyon ödülle taçlandı’

    Mete Mordağ’ın Kayalar Endüstriyel Mutfak için tasarladığı “Poleserie Kombine Pişirme Grubu”, Design Week Turkey’de 2019 İyi Tasarım Ödülüne layık görüldü.

    ‘Ar-Ge ve inovasyon ödülle taçlandı’

    Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Kaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

    “Endüstriyel mutfak konusunda 60 yılı aşkın bir hikayemiz var. Beş yıl önce tasarımını Mordag Design - Mete Mordağ ile başlattığımız modüler pişirici serimiz Poleserie Design Week Turkey’de İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Ar-Ge ve inovasyonel üretimlerimiz sonucunda böyle özel bir ödülle taçlandırıldığımız için çok mutluyuz. Bu ödül bizim motivasyonumuzu artırdı.”

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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