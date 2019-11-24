‘Ar-Ge ve inovasyon ödülle taçlandı’

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Kaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



“Endüstriyel mutfak konusunda 60 yılı aşkın bir hikayemiz var. Beş yıl önce tasarımını Mordag Design - Mete Mordağ ile başlattığımız modüler pişirici serimiz Poleserie Design Week Turkey’de İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Ar-Ge ve inovasyonel üretimlerimiz sonucunda böyle özel bir ödülle taçlandırıldığımız için çok mutluyuz. Bu ödül bizim motivasyonumuzu artırdı.”