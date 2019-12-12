Ar-Ge yapıp üretene 5 milyona kadar destek

Ülkede orta ve yüksek teknolojili sanayinin ağırlığını artırmayı, katma değerli ürünleri çoğaltmayı amaçlayan devlet, önemli teşvikler veriyor. Ar-Ge ve tasarım teşvikleri TÜBİTAK ve KOSGEB eliyle sahiplerini buluyor.



Devlet, “Sen fikri bul, bunu pazara çıkabilecek bir ürün haline getir, masrafları düşünme” diyor. Ar-Ge ve tasarım destekleri konusunda çok sorulan soruları Experto Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol yanıtladı.

% 85’e kadar



İşletmemde iş ve üretim süreçlerini iyileştirmek, yurtdışında gördüğüm ürünleri yerlileştirmek ve yeni ürün geliştirmek istiyorum. Devletten destek alabilir miyim?

Bir ürünü yerlileştirmek ya da yeni bir ürün geliştirmek için devlet destek veriyor. Devletin bu konuda destek veren temelde iki kurumu var. Biri TÜBİTAK diğeri KOSGEB. Ancak mutlaka başvuru yapılan projelerde bir Ar-Ge öğesinin bulunması gerekiyor. TÜBİTAK tarafında Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) sağlamış olduğu destek programları var. Ar-Ge harcamalarında %75’e varan oranda teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca devlet TÜBİTAK kanalıyla özel çağrılar açarak bu destek oranını %85’e kadar çıkarabiliyor.

KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon programı kapsamında yine projenin Ar-Ge öğesi için destek alınabiliyor. KOSGEB’in destek oranı da %75. Yerli cihaz alırsanız %15’lik ek bir puan var.

Teknoyatırım programı



Ar-Ge’sini yaptığım ürünün üretimine geçtiğimde de devlet destek veriyor mu?



Ar-Ge projeniz bittikten sonra seri üretim için KOSGEB üzerinden Teknoyatırım programına başvurabilirsiniz. Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700 bin TL ve geri ödemesiz 300 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.5 milyon TL ve geri ödemesiz 1.5 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL.



Her firma için

Bu desteklere kimler başvurabilir?



Ticari faaliyeti Türkiye’de olan tüm firmalar destek programlarına başvuru yapabilir. STK’lar ve kamu kurumları desteklere başvuramaz.

Yerinde inceleniyor



Başvurumun kabulü için işletmemde yeni düzenlemeler yapmam gerekecek mi? Bunları kim, hangi periyotta denetleyecek?



Bir Ar-Ge projesinin onaylanma süreci başvuru yapılan programa göre değişir. Örneğin TÜBİTAK’ın proje onaylanma aşamasında yerinde ziyaret vardır. Proje onaylandıktan sonra projenin takibi için yıl ikiye ayrılır. Altı ayda bir, yapılan tüm teknik ve mali işlemler raporlanır. Bunun sonunda bir izleyici gelir ve bu süreç altı aylık periyotlarla devam eder.



36 aya kadar süre



Bu destekler bana kaç yıl süreyle verilecek?

TÜBİTAK programlarının 24 ay ile 36 ay limitleri var. KOSGEB 24 ay, tasarım desteği 36 ay gibi her programın süresi farklıdır.



Ar-Ge çalışanının işverene maliyeti yüzde 23 azalıyor



Çalışanlarım için de destek alabilir miyim?



Eğer bir Ar-Ge projesi yapıyorsanız (TÜBİTAK Ar-Ge, KOSGEB Ar-Ge ya da uluslararası AB Ar-Ge projesi) burada 5746 sayılı kanuna tabisinizdir. Bu kanun kapsamında gelir vergisinde %80 ile %95, SGK işveren payından %50, damga vergisinden %100 muafiyet vardır. Örneğin net ücreti 5 bin TL olan bir çalışan desteğe tabi olmazsa işverene yıllık brüt maliyeti 83 bin 926,68 TL’dir. Eğer desteğe tabi olursa işverene yıllık brüt maliyet üzerinden 19 bin 590,26 TL muafiyet sağlanıyor. Net ücreti 5 bin TL olan ve desteğe tabi olan Ar-Ge projesi çalışanının işverene yıllık brüt maliyeti 64 bin 336,42 TL’ye iniyor. Bu örnekte çalışanın işverene maliyetinin yüzde 23 düştüğünü görüyoruz.



Bu muafiyetten tüm çalışanlar değil sadece Ar-Ge projesine dahil olan çalışanlar yararlanabiliyor.



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